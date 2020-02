Am heutigen Mittwoch wurden die Feuerwehren aus Wahlstedt und Henstedt-Ulzburg sowie der Rettungsdienst bei zwei größeren Einsätzen gefordert.

Avatar_shz von shz.de

05. Februar 2020, 21:07 Uhr

Wahlstedt / Henstedt-Ulzburg (ots) - Gegen Mittag rückten die Kameradinnen und

Kameraden zu einer Schule in Wahlstedt aus. Was anfänglich wie ein

Routineeinsatz aussah entwickelte sich im Verlauf zu einem größeren

Rettungsdienst Einsatz. Am Vormittag haben Unbekannte vermutlich Reizgas in der

Wahlstedter Schule versprüht und die Feuerwehr wurde für Messungen in dem Objekt

angefordert und der anschließenden Belüftung. Nach dem Eintreffen der Feuerwehr

klagten immer noch Schüler über Symptome wie Husten und Kopfschmerz. Im Verlauf

des Einsatzes wurden insgesamt 28 Schüler und Lehrer durch den Rettungsdienst

und LNA betreut und versorgt, eine Person wurde vorsorglich ins Krankenhaus

verbracht.



Im Einsatz waren die Feuerwehr Wahlstedt, die Rettungsdienstkooperation in

Schleswig-Holstein mit 2 RTW, 1 NEF sowie dem Organisatorischem Leiter und

Leitendem Notarzt, 13 Fahrzeuge der Schnellen Einsatz Gruppe des Deutschen Roten

Kreuz.



Zu einem weiteren Einsatz kam es heute Nachmittag in der Tiefgarage eines

Einkaufszentrum in Henstedt-Ulzburg. Dort fuhr eine ältere Person mit dem PKW

gegen die Wand der Tiefgarage. Dadurch kam es zu einer Rauchentwicklung im

Motorraum und diese löste die Brandmeldeanlage sowie die Sprinkleranlage in der

Tiefgarage aus. Durch das schnelle eingreifen der Feuerwehr wurde die Verletzte

Person an den Rettungsdienst übergeben und in ein Hamburger Krankenhaus

gebracht. Das Einkaufszentrum wurde vorsorglich geräumt, weitere Personen kam

nicht zu Schaden.



Im Einsatz waren die Feuerwehr Henstedt-Ulzburg, die Rettungsdienstkooperation

in Schleswig-Holstein mit 1 NEF, 3 Rettungswagen sowie dem Organisatorischen

Leiter Rettungsdienst



Rückfragen bitte an:



Kreisfeuerwehrverband Segeberg

Pressesprecher

Nils Schöning

Telefon: 01590 1738869

E-Mail: n.schoening@kfv-segeberg.org



Weiteres Material: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/68034/4512518

OTS: Kreisfeuerwehrverband Segeberg



Original-Content von: Kreisfeuerwehrverband Segeberg, übermittelt durch news aktuell