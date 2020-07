Alveslohe / Diebstahl eines Motorrades aus Gepäckraum eines Wohnmobils - Polizei sucht Zeugen

Avatar_shz von shz.de

22. Juli 2020, 13:43 Uhr

Bad Segeberg (ots) - In Alveslohe ist es in der Nacht von Freitag auf Samstag, den 18.07.2020, zu einem Diebstahl eines hochwertigen Motorrades der Marke Husquarna gekommen. Das blauweiße Krad vom Typ FE 350 ist zur Rennmaschine umgebaut und war im Gepäckraum eines Wohnmobils untergebracht. Der Camper der Marke Iveco war zur Tatzeit im Wendehammer der Straße Am Dorfanger (Alveslohe) abgestellt und dort wurde die Gepäckraumtür aufgebrochen. Weiterhin erbeuteten die bislang noch unbekannten Täter einen weißen Motorradhelm der Marke Bell, Typ Botoflex 9.



Zeugen werden gebeten, ihre Beobachtungen der Kriminalpolizei Norderstedt unter der Telefonnummer 040-528060 zu melden.



