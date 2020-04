Altenmoor: Diebstahl aus Wohnung

Avatar_shz von shz.de

01. April 2020

Altenmoor (ots) - Während ein Landwirt in Altenmoor am Montagmorgen auf seinem Hof tätig war, begab sich ein Unbekannter in das unverschlossene Wohnhaus und entwendete Bargeld aus einem Portemonnaie. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise auf den Dieb geben können.



Gegen 10.00 Uhr arbeitet der Geschädigte in einer Scheune auf seinem Grundstück in der Straße Altenmoor. Als er aus dem Gebäude ins Freie trat, traf er auf eine ihm unbekannte Person. Nach einem kurzen Gespräch mit dem Fremden verließ dieser den Hof wieder und stieg in einen vorfahrenden, dunkelblau-metallic-farbenen Sportwagen mit Sportauspuff. Wenig später stellte der Anzeigende dann fest, dass aus seiner im Haus liegenden Geldbörse zweihundert Euro fehlten. Offenbar hatte der ungebetene Besucher unbemerkt das nicht verschlossene Haus betreten und sich das Geld genommen.



Laut dem Geschädigten war der unbekannte Besucher 40 bis 45 Jahre alt, etwa 90 Kilogramm schwer und 180 bis 185 cm groß. Er hatte eine Glatze und einen Bauchansatz, war mit einem karierten Hemd und einem Schal bekleidet und sprach akzentfreies Deutsch. Wer Hinweise zu dieser Person oder zu dem blauen Fahrzeug geben kann, sollte sich bei der Polizei in Glückstadt unter der Telefonnummer 04124 / 30110 melden.



