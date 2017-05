Altenholz / Kreis RD-ECK - Zwei Unfälle mit Motorrädern

Altenholz / Kreis RD-ECK (ots) - 170528-1-pdnms Zwei Unfälle mit

Motorrädern



Altenholz / Kreis RD-ECK. Zwei Motorradfahrer wurden am Samstag

(27.05.17) bei zwei Unfällen im Bereich Altenholz schwer verletzt.

Der erste Unfall ereignete sich gegen 11.20 Uhr in Altenholz an der

Kreuzung Dänischenhagener Straße / Altenholzer Straße / Fördestraße.

Der Fahrer (36) eines Omnibusses wollte von der Dänischenhagener

Straße nach links in die Altenholzer Straße abbiegen. Dabei übersah

er jedoch den ihm von der Abfahrt der B 503 entgegen kommenden Fahrer

(45) einer Harley Davidson. Das Motorrad prallte in die rechte Seite

des Busses. Der Motorradfahrer wurde schwer verletzt in ein

Krankenhaus gebracht. Der Busfahrer erlitt einen Schock; Fahrgäste

blieben unverletzt. Der Sachschaden wird auf rund 18000 Euro

geschätzt. Ein Ersatzfahrer übernahm den Bus. Lebensgefährlich

verletzt wurde gegen 15 Uhr der Fahrer (28) eines BMW-Motorrades bei

Dehnhöft. Der Motorradfahrer war auf dem Postkamp Richtung Dehnhöft

unterwegs, als er die Kontrolle über sein schweres Motorrad verlor

und sich überschlug. Der junge Mann war nicht ansprechbar und wurde

in die Kieler Uniklinik gebracht. Die Polizei nimmt an, dass der

Motorradfahrer an der Ecke Postkamp / Dehnhöft einen in gleicher

Richtung vorausfahrenden Traktor mit Anhänger zu spät erkannte und

bei dem Bremsmanöver die Kontrolle verlor. Der Fahrer (51) des

landwirtschaftlichen Gespanns wollte nach links abbiegen. Zu einer

Kollision kam es zwischen den Fahrzeugen nicht. Der Sachschaden wird

auf rund 10000 Euro geschätzt. Das Motorrad ist nicht mehr

fahrbereit.



Sönke Hinrichs









Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Neumünster

Pressestelle



Telefon: 04321-945 2222



Original-Content von: Polizeidirektion Neumünster, übermittelt durch news aktuell

