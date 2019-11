Altenholz / Kreis RD-ECK - Fußgängerin leicht verletzt

Avatar_shz von shz.de

Altenholz / Kreis RD-ECK (ots) - 191120-2-pdnms Fußgängerin leicht verletzt



Altenholz / Kreis RD-ECK. Eine 44-jährige Fußgängerin wurde Dienstag (19.11.19,

18.25 Uhr) bei einem Unfall an der Ecke Klintenberg / Regenbrook verletzt. Sie

wurde mit einem Rettungswagen in eine Kieler Klinik gebracht. Nach bisherigen

Feststellungen der Polizei hatte der Fahrer (81) eines VW Touran aus dem

Klintenberg kommend links in den Regenbrook einbiegen wollen, dabei aber die

Fußgängerin übersehen. Die Frau stürzte.



Sönke Hinrichs



