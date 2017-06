Alkoholisierter Rumäne randaliert im Bahnhof und läuft auf Bahngleisen- Zug muss Schnellbremsung einleiten

FL/Tarp (ots) - Heute Morgen gegen 06.00 Uhr wurde die

Bundespolizei zu einem Einsatz auf der Bahnstrecke Flensburg -

Neumünster gerufen. Ein Zug von Flensburg hatte auf Höhe Tarp eine

Schnellbremsung einleiten müssen, weil eine Person in den Bahngleisen

lief. Glücklicherweise kam es zu keiner Kollision.



Die eingesetzte Streife der Bundespolizei übernahm den Mann und

nahm ihn mit zur Dienststelle. Die Ermittlungen ergaben, dass es sich

um einen 41-jährigen Rumänen handelte, der bereits einige Stunden

zuvor im Flensburger Bahnhof randaliert hatte. Der Mann hatte einen

Taxifahrer beleidigt und an der Tür der Taxizentrale gerüttelt. Ein

Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,08 Promille. Der Rumäne

erhielt einen Platzverweis für den Bahnhof.



Der 41-Jährige hatte sich dann offenbar auf den Weg in Richtung

Tarp gemacht. Jedoch entlang der Bahnstrecke. Er muss sich nun wegen

gefährlichem Eingriff in den Bahnverkehr verantworten,



Zwei Züge erhielten Verspätungen.









Rückfragen bitte an:



Bundespolizeiinspektion Flensburg

Valentinerallee 2a

24941 Flensburg

Pressesprecher

Hanspeter Schwartz

Telefon: 0461/3132-104 o. Mobil: 0160/8946178

Fax: 0461/ 31 32 - 107

E-Mail: bpoli.flensburg.presse@polizei.bund.de

http://www.bundespolizei.de

Twitter: @bpol_kueste



Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Flensburg, übermittelt durch news aktuell

Gefällt Ihnen dieser Beitrag? Dann teilen Sie ihn bitte in den sozialen Medien - und folgen uns auch auf Twitter und Facebook: Teilen

Twittern

Teilen

Senden

Mailen