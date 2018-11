Alkoholisierter Mann greift Reisende an und leistet Widerstand

von shz.de

05. November 2018, 11:13 Uhr

Elmshorn (ots) - Samstagabend gegen 20.30 Uhr wurden

Bundespolizisten bei der Bestreifung des Bahnhofes Elmshorn Zeuge

einer Auseinandersetzung. Es war zu Streitigkeiten zwischen vier

Männern gekommen, in dessen Verlauf einer der Männer die anderen

angriff.



Die Beamten wollten den Mann mit zur Wache nehmen, diesem

widersetzte er sich jedoch, sodass ein "Abführgriff" angewandt werden

musste. Auf der Dienststelle musste der Mann aufgrund seines

aggressiven Verhaltens fixiert werden.



Es stellte sich heraus, dass der 38-jährige Iraker auch bereits

zuvor in einem Geschäft in Bahnhofsnähe eine Frau beleidigt und

einen Helfer in den Schwitzkasten genommen hatte.



Ein Atemalkoholest ergab einen Wert von 2,17 Promille. Der Iraker

wurde in polizeilicher Begleitung mit dem Rettungswagen ins Klinikum

verbracht



Er muss sich nun wegen Körperverletzung, Beleidigung und

Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte verantworten.









Rückfragen bitte an:



Bundespolizeiinspektion Flensburg

Valentinerallee 2a

24941 Flensburg

Pressesprecher

Hanspeter Schwartz

Telefon: 0461/3132-104 o. Mobil: 0160/8946178

Fax: 0461/ 31 32 - 107

E-Mail: bpoli.flensburg.presse@polizei.bund.de

http://www.bundespolizei.de

Twitter: @bpol_kueste



Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Flensburg, übermittelt durch news aktuell