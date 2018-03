Alkoholisierter Bahnreisender schlägt Zugbegleiter

von shz.de

19. März 2018, 12:13 Uhr

Neumünster (ots) - Samstagmorgen gegen 01.30 Uhr wurde die

Bundespolizei zu einem Einsatz auf der Bahnstrecke Bad Segeberg nach

Neumünster gerufen. Offensichtlich hatte es Streitigkeiten in einem

Zug der Nordbahn gegeben.



Bei Ankunft im Bahnhof Neumünster nahmen sich die Bundespolizisten

dem Vorfall an. Es stellte sich heraus, das zwei junge Männer ihre

Füße auf den Sitz gelegt hatten und der Aufforderung des

Zugbegleiters, dieses zu unterlassen, nicht Folge leisteten. Auf

Verlangen konnten die beiden afghanischen Männer auch keine

Fahrkarten vorweisen.



Einer von ihnen schlug dem Zugbegleiter mit der Faust ins Gesicht.



Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,22 Promille. Der

19-jährige Afghane muss sich nun wegen Körperverletzung und

Erschleichen von Leistungen verantworten.









