Algerier entkleidet sich im Bahnhof

14. Januar 2019, 12:43 Uhr

Neumünster (ots) - Freitagabend gegen 23.00 Uhr wurden

Bundespolizisten zu einem Einsatz im Bahnhof Neumünster gerufen.

Offensichtlich verhielt sich ein Mann auffällig im DB Store. Bei

Eintreffen der Beamten hatte der Mann sich schon seiner Hose

entledigt und war im Begriff sich zu entkleiden. Die Bundespolizisten

konnten den Mann dazu bewegen, sich wieder anzuziehen und mit auf die

Dienststelle zu kommen. Dort begann der Mann abermals sich zu

entkleiden und versuchte mehrfach den Kopf gegen die Wand zu

schlagen.



Nach Identitätsfeststellung, es handelte sich um einen 32-jährigen

Algerier, wurde dieser zu seinem eigenen Schutz in Gewahrsam

genommen.



In Begleitung von Bundespolizisten wurde der Algerier mit einem

Rettungswagen ins Krankenhaus verbracht.









