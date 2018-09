Albersdorf: Zeugen nach Unfallflucht gesucht!

von shz.de

25. September 2018, 14:13 Uhr

Albersdorf (ots) - Montagvormittag ist es in Albersdorf zu einer

Verkehrsunfallflucht gekommen. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die

Hinweise auf das grüne Verursacherfahrzeug geben können.



Um 11.30 Uhr stand der Volvo der Geschädigten in der Bergstraße am

rechten Fahrbahnrand in Richtung Friedrichstraße. Eine Zeugin

beobachtete, wie ein vorbeifahrender grüner Wagen mit dem rechten

Außenspiegel gegen den linken des V70 stieß, diesen beschädigte und

seinen Weg unbeirrt nach links in Richtung Kreisverkehr fortsetzte.

Der entstandene Schaden dürfte bei etwa 300 Euro liegen.



Laut der Zeugin hat es sich bei dem flüchtigen PKW um eine grüne

Limousine gehandelt, möglicherweise um ein größeres Modell. Wer

Hinweise zu dem Auto geben kann, sollte sich bei der Polizei in

Albersdorf unter der Telefonnummer 04835 / 310 melden.



Merle Neufeld









