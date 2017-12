Albersdorf: Zeugen nach Einbruch gesucht

von shz.de

erstellt am 11.Dez.2017 | 11:43 Uhr

Albersdorf (ots) - In der Nacht zum Sonntag ist es in Albersdorf

zu einem Einbruch in eine Wohneinheit eines Mehrfamilienhauses

gekommen. Zur Tatzeit schliefen die Geschädigten und bemerkten die

Täter nicht. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.



Im Zeitraum von 0.30 Uhr bis 05.15 Uhr drangen Unbekannte

gewaltsam über die Tür eines Wintergartens in das Objekt in der

Straße Kämpen ein. Die drei schlafenden Bewohner bemerkten die

ungebetenen Gäste nicht. Die Täter entwendeten einen

Fahrzeugschlüssel und aus einer Tasche 250 Euro Bargeld. Mit dem

Schlüssel öffneten sie den dazugehörigen Audi und fuhren mit diesem

davon. Der weiße A4 Kombi trug zum Zeitpunkt der Tat das Kennzeichen

HEI-OY 76 und besaß einen Wert von rund 20.000 Euro.



Hinweise auf die Diebe und auf den Verbleib des gestohlenen Wagens

gibt es bis jetzt nicht. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen

gemacht haben oder die ansonsten sachdienliche Hinweise geben können,

sollten sich mit der Kripo in Heide unter der Telefonnummer 0481 /

940 in Verbindung setzen.



Merle Neufeld









Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell