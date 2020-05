Albersdorf: Weiteres Fahrrad sucht Eigentümer (Folgemeldung zu 200514.1)

Avatar_shz von shz.de

15. Mai 2020, 09:43 Uhr

Albersdorf (ots) - Nachdem die Polizei in Albersdorf mehrere Diebstahlstaten - begangen durch zwei Jugendliche - aufgeklärt hat, suchen die Ermittler nach einem weiteren Eigentümer eines sichergestellten Fahrrades.



Die Beschuldigten räumten ein, das zur Tatzeit mit Schloss gesicherte schwarze Herrenrad mit Korb im Zeitraum vom 7. April 2020 bis zum 16. April 2020 in der Nähe des ZOBs, Bürgermeister-Golz-Platz, aus den dortigen Fahrradständern entwendet zu haben. Da sich bisher niemand gemeldet hat, dem dieses Bike abhandengekommen ist, bittet die Polizei nun, dass sich der Besitzer unter der Telefonnummer 04835 / 310 meldet.



Merle Neufeld



