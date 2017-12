Albersdorf: Unter Drogeneinfluss und ohne Führerschein unterwegs

von shz.de

Albersdorf (ots) - Zunächst sah alles gut aus - der von einer

Streife in Albersdorf kontrollierte Autofahrer legte einen

Führerschein vor und beteuerte, vor Fahrtantritt keine Rauschmittel

konsumiert zu haben. Letztlich war aber alles anders...



Um 17.15 Uhr stoppten die Beamten einen 28-jährigen Autofahrer in

der Friedrichstraße zwecks Kontrolle. Ohne Umschweife zückte der Mann

einen Führerschein, den er laut eingehender Überprüfung aber

eigentlich gar nicht hätte besitzen dürfen. Die zuständige

Verwaltungsbehörde hatte dem Mann den Führerschein unanfechtbar

entzogen. Darüber hinaus war auch die Fahrtüchtigkeit des 28-Jährigen

nur trügerisch. Bei einem Test reagierten seine Pupillen auffällig

träge, was auf einen vorangegangenen Drogenkonsum schließen ließ. Den

stritt der Betroffene ab, ein Beamter ordnete trotzdem die Entnahme

einer Blutprobe an. Später auf der Dienststelle führte der Autofahrer

doch noch einen freiwilligen Urinschnelltest durch. Der verlief

positiv auf Cannabis und Kokain.



Den Führerschein des Beschuldigten stellten die Einsatzkräfte

sicher - er wird sich wegen der Drogenfahrt und dem Fahren ohne

Fahrerlaubnis verantworten müssen.



