Albersdorf: Unfallflucht

Avatar_shz von shz.de

19. Februar 2020, 13:43 Uhr

Albersdorf (ots) - Innerhalb der letzten Woche hat ein unbekannter

Verkehrsteilnehmer in Albersdorf einen Zaun umgefahren und ist geflüchtet. Die

Polizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise auf denjenigen geben können.



Am Nachmittag des vergangenen Sonntags stellte ein Mitglied der Freiwilligen

Feuerwehr Albersdorf fest, dass ein Zaum an der Zufahrt zur Feuerwehr und zu

einem Stellplatz für Container in der Süderstraße beschädigt war. Offenbar hat

ein Verkehrsteilnehmer mit seinem Fahrzeug einen Pfeiler und den Zaun

angefahren, der Sachschaden dürfte bei etwa 500 Euro liegen.



Hinweise auf den Verursacher gibt es bis jetzt keine. Zeugen sollten sich daher

bei der Polizei in Alberstdorf unter der Telefonnummer 04835 / 310 melden.



