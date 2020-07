Albersdorf: Räuberischer Diebstahl in Discounter

Avatar_shz von shz.de

15. Juli 2020, 10:32 Uhr

Albersdorf (ots) - Am Dienstagnachmittag ist es zu einem räuberischen Diebstahl in einem Discounter in Albersdorf gekommen.



Gegen 16.40 Uhr beobachteten Mitarbeiterinnen des Discounters in der Friedrichstraße zwei Kunden beim Diebstahl. Als sie die zwei 19 und 22 Jahre alten Männer auf die Tat ansprachen, schlug der 19-Jährige einer Mitarbeiterin ins Gesicht, wodurch diese einen sichtbaren Bluterguss an der Lippe erlitt. Zudem wurde ihre Brille beschädigt. Anschließend flüchteten die Täter mit dem Diebesgut. Zwei Männer hatten den Vorfall beobachtet und nahmen sofort die Verfolgung auf. Es gelang ihnen, die Beschuldigten in der Eichstraße zu stellen und sie an die herbeigerufenen Polizisten zu übergeben.



Bei der Durchsuchung des 22-Jährigen wurden Lebensmittel aufgefunden. Abschließende Angaben zum Gesamtwert des Diebesgutes liegen noch nicht vor.



Nach der Beendigung der polizeilichen Maßnahmen auf der Heider Polizeiwache wurden die aus Aschersleben und Hohenlockstedt stammenden Täter entlassen.



Die Beschuldigten werden sich nun wegen Räuberischen Diebstahls verantworten müssen.



Maike Pickert



Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Itzehoe Stabsstelle/Öffentlichkeitsarbeit Maike Pickert Große Paaschburg 66, 25524 Itzehoe Telefon: +49 (0) 4821 602 - 2022 Mobil: +49 (0) 171 290 11 07 E-Mail: pressestelle.itzehoe@polizei.landsh.de



Weiteres Material: http://presseportal.de/blaulicht/pm/52209/4652539 OTS: Polizeidirektion Itzehoe



Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell