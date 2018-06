Albersdorf: Festnahme nach Diebstahl von Elektroschrott

von shz.de

12. Juni 2018, 12:23 Uhr

Albersdorf (ots) - In der Nacht zu heute hat die Polizei in

Arkebek vier Personen festgenommen, die zuvor in Albersdorf aus einem

Container Schrott entwendet hatten und dabei ins Visier eines

aufmerksamen Zeugen geraten waren.



Kurz vor Mitternacht meldete ein Spaziergänger verdächtige

Machenschaften an einem Container der Abfallwirtschaft Dithmarschen

in der Albersdorfer Süderstraße. Offenbar stahlen zwei Männer und

eine Frau aus einem Behälter für Elektroschrott Teile und verstauten

diese in einem Fahrzeug. Bei Eintreffen der Polizei hatte sich das

Quartett bereits mit seinem Kastenwagen entfernt. Diesen sichtete

eine Streife jedoch wenig später in einer Stichstraße in Arkebek.

Zwei der Insassen waren gerade damit beschäftigt, am Straßenrand

abgestellte Elektrogeräte einzusammeln und in den Transporter zu

laden. Zwei offensichtlich zu den Männern gehörende Frauen befanden

sich noch im Fahrzeug - die Einsatzkräfte nahmen alle Angetroffenen

vorläufig fest. Die Tatverdächtigen sprachen kein Deutsch und

stammten ursprünglich aus Südosteuropa. Nach der

erkennungsdienstlichen Behandlung und der Beschlagnahme des Diebsguts

wurden die Beschuldigten im Alter von 25, 29, 37 und 40 Jahren wieder

entlassen. Sie werden sich wegen des Bandendiebstahls verantworten

müssen.



Merle Neufeld









