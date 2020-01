Avatar_shz von shz.de

06. Januar 2020, 23:27 Uhr

Rendsburg (ots) - Das Feuer wurde durch einen Passanten gemeldet, der am

Feuerwehrgerätehaus den Feuermelder betätigte. Die Feuerwehr Bargstedt war

schnell zur Stelle und bemerkte hinter einer Stalltür ein Feuer. Die im hinteren

Teil des Stalles untergebrachten Tiere wurden umgehend auf ein anliegendes Feld

getrieben. Zeitgleich wurden die Wehren Nortorf, Oldenhütten und Brammer

alarmiert. Da sich das Feuer in die Zwischendecke gefressen hat, konzentriert

sich die Brandbekämpfung jetzt darauf. Der Werkstattbereich wurde zerstört. Das

Gebäude konnte aber erhalten werden.



