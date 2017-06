Aktualisierung: Schwerer Verkehrsunfall B 5, Geesthacht, OT Grünhof, mit drei Verletzten

Ratzeburg (ots) - Am 02.06.2017, gegen 11.30 Uhr, befuhr eine

33-jährige Hamburgerin mit ihrem Pkw Citroen C1, vermutlich aus

Richtung Geesthacht kommend, die B 5. Zur gleichen Zeit befuhr ein

67-jähriger Mann aus Amt-Neuhaus mit seinem Pkw Daihatsu, vermutlich

aus Richtung Lauenburg kommend, ebenfalls die B 5.Kurz vor dem

Abzweiger nach Neu-Gülzow kam es zur Kollision der beiden Fahrzeuge.

Mögliche Augenzeugen des Unfalls haben sich bislang nicht bei der

Polizei gemeldet. Die Unfallfahrzeuge wurden jeweils in Richtung der

vermuteten Fahrtrichtung rechtsseitig von der Fahrbahn geschleudert.

Die beiden Fahrzeugführer sowie die 72-jährige Beifahrerin im Pkw

Daihatsu wurden in das Krankenhaus Geesthacht eingeliefert. Nach

zurzeit vorliegenden Informationen sind die beiden Insassen des Pkw

Daihatsu schwer und die Fahrerin des Citroen leicht verletzt

worden.Die Unfallstelle ist zurzeit noch voll gesperrt, da ein

Unfallsachverständiger zur Feststellung der Unfallursache

hinzugezogen worden ist. Eine Umleitung erfolgt zurzeit über den

Ortsteil Grünhof bzw. über Gülzow. Die Ermittlungen zur Unfallursache

dauern an.



Nachtrag (15.25 Uhr): 1.Bei der Fahrerin des Pkw Citroen besteht

der Verdacht auf Alkoholeinfluss. Ihr wurde eine Blutprobe entnommen.

2. Die Vollsperrung der B 5 dauert noch voraussichtlich bis ca. 16.00

Uhr.









