Aktualisierung: Großfeuer in Owschlag, Maschinenhalle brennt in voller Ausdehnung - massiver Löscheinsatz für die Feuerwehr

13. Februar 2020, 06:08 Uhr

Rendsburg (ots) - Owschlag - Amt Hüttener Berge (Kreis Rendsburg-Eckernförde),

13.02.2020 , 01:41 Uhr Feuer Größer Standard (FEU G) gegen 01:50 Uhr Erhöhung

auf Feuer Zwei Löschzüge (FEU2)



Heute (13.02.2020) kam es in Owschlag zu einem Feuer in einer Maschinenhalle, 5

Feuerwehren mit rund 100 Einsatzkräften im Einsatz.



Heute Nacht gegen 01:41 Uhr alarmierte eine aufmerksame Nachbarin die Feuerwehr,

da Sie bemerkte das eine Lagerhalle (30x20m) brannte. Beim Eintreffen der ersten

Einsatzkräfte stand diese schon im Vollbrand. Umgehend wurden weitere Kräfte

alarmiert und mit den Löschmaßnahmen begonnen. Die 5 eingesetzten Feuerwehren

hatten mit gut 9 C-Rohren und 2 B-Rohren die Brandbekämpfung durchgeführt sowie

eine dicht angrenzende weitere Lagerhalle schützen können. Zudem befanden sich

im Rückwärtigem Bereich noch eine weitere Lagerhalle und ein Wohnhaus, welche

aber alle erfolgreich geschützt werden konnten. Die starke Rauchentwicklung

führte auch dazu das schnell eine Warnung an die Bevölkerung herausgegeben wurde

mittels der NINA-App. Das Feuer war nach gut 2 Stunden unter Kontrolle,

lediglich die Nachlöscharbeiten wo auch ein Wasserwerfer mit eingesetzt wird,

werden noch bis auf unbestimmte Zeit andauern. Neben der Feuerwehr Owschlag und

Norby waren die Feuerwehren Alt Duvenstedt, Brekendorf und Kropp mit im Einsatz,

sowie der Amtswehrführer F. Schröder und Kreisbrandmeister M. Schütte. Zudem

Anfangs zwei Rettungswagen, ein Leitender Notarzt und div. Einsatzkräfte der

Polizei vor Ort. Der Notarzt und ein Rettungswagen konnten aber relativ Zeitnah

wieder entlassen werden, da keine Personenschäden zu beklagen waren. Lediglich

ein Rettungswagen ist zum Eigenschutz der Einsatzkräfte vor Ort geblieben. Zur

Brandursache und Schadenhöhe können zum jetzigen Zeitpunkt noch keine Angaben

gemacht werden die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.



Einsatzleitung: Steffan Jepsen, FF Owschlag



Rückfragen bitte an:



Kreisfeuerwehrverband Rendsburg-Eckernförde

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Mario Weinke

Mobil: 0 151 / 40 14 31 37

E-Mail: weinke@kfv-rdeck.de



Weiteres Material: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/40401/4518977

OTS: Kreisfeuerwehrverband Rendsburg-Eckernförde



Original-Content von: Kreisfeuerwehrverband Rendsburg-Eckernförde, übermittelt durch news aktuell