Aktenzeichen X Y - Wer kennt diesen Tatverdächtigen?

12. November 2018, 13:23 Uhr

Ratzeburg (ots) - Schwarzenbek



In der Zeit vom 23.12.2017 bis 27.12.2017 kam es in einer

Rechtsanwaltskanzlei in Schwarzenbek zu einem Einbruch, bei dem u. a.

eine EC-Karte entwendet wurde. In der Zeit vom 27.12.2017 -

03.01.2018 wurde diese EC-Karte durch einen Tatverdächtigen mehrfach

eingesetzt, so dass ein Schaden von mehreren tausend Euro entstand.

Die EC-Karte ist hauptsächlich in Hamburg-Bergedorf, über den

Jahreswechsel 2017/2018, aber auch in Aarhus/Dänemark benutzt worden.

In Dänemark konnte ein Mann bei der Nutzung der Karte durch eine

Videokamera aufgenommen werden. Am 10.08.2018 wurde ein Foto dieses

Mannes in den regionalen Medien veröffentlicht. Daraufhin gingen zwar

Hinweise bei der Polizei ein, diese führten jedoch nicht zur

Identifizierung der Person.



Nun wird der Fall noch einmal kurz in der nächsten Sendung

AKTENZEICHEN XY am 14.11.2018 vorgestellt.



Mögliche Hinweise zur gesuchten Person nimmt das Polizeirevier

Schwarzenbek unter der Telefonnummer 04151 / 8894-0 entgegen.









