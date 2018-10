Ahrensburg -Zeugenaufruf- Einbruch in EDEKA- Markt

von shz.de

05. Oktober 2018, 12:23 Uhr

Ratzeburg (ots) - Gleich zweimal in aufeinanderfolgenden Nächten

suchten Einbrecher den EDEKA- Markt in Ahrensburg, Bahnhofstraße,

heim. Die Täter stiegen offenbar an der Rückseite des Supermarktes

mit einer Leiter auf das Dach und verschafften sich gewaltsam eine

Öffnung im Dach des Supermarktes. Durch diese Öffnung stiegen die

Täter dann ein und entwendeten eine größere Menge Zigaretten. Die

Gesamtschadensumme steht noch nicht fest.



Nach ersten Ermittlungen sind die Täter am 03.10., zwischen 03 Und

04 Uhr erstmalig ins Objekt eingestiegen, in der Folgenacht dann

zwischen Mitternacht und 00.30 Uhr ein weiteres Mal. Es ist davon

auszugehen, dass die Täter mit einem Kraftfahrzeug unterwegs waren.



Die Kriminalpolizeistelle Ahrensburg sucht Zeugen. Wer hat in

einer der beiden Tatnächte verdächtige Beobachtungen gemacht? Können

Zeugen Angaben zu einem Kraftfahrzeug machen, dass sich in den

Tatnächten in Tatortnähe aufgehalten hat? Vermisst jemand aus der

Umgebung seit dem 03.10. seine Leiter? Hinweise nimmt die

Kriminalpolizeistelle Ahrensburg unter der Telefonnummer 04102/809-0

entgegen.









Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Ratzeburg

PD Ratzeburg, Pressestelle

Torsten Gronau

Telefon: 04541-809 2010



Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell