Achtung Enkeltrick! Informationsveranstaltungen der Polizei

Flensburg, Schleswig, Husum und Kappeln (ots) - Wieder wurde eine

Seniorin Opfer von Enkeltrick-Betrügern (wir berichteten am

08.06.17).



Die Polizeidirektion Flensburg möchte deshalb, zusammen mit den

Sicherheitsberatern für Senioren, Informationsveranstaltungen in

Flensburg, Schleswig, Husum und Kappeln anbieten. Angesprochen werden

Seniorenvereine, Banken, Landfrauenvereine etc. Das Angebot ist

natürlich kostenfrei!



Bei Interesse einer solchen Veranstaltung melden Sie sich bitte

telefonisch oder per Email bei unserer Präventionsstelle.



Kontakt: Ulrik Damitz Polizeidirektion Flensburg Prävention

Telefon: 0461/484 2140 Email: Ulrik.Damitz@polizei.landsh.de









