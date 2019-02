Achtung! Angebliche Mitarbeiter von Kabel Deutschland, Vodafone und den Stadtwerken Husum versuchen sich Zutritt in Wohnungen und Häuser zu verschaffen!

von shz.de

06. Februar 2019, 15:03 Uhr

Husum/Mildstedt (ots) - Seit Montag (04.02.19) sind der Kripo in

Husum mehrere Fälle gemeldet worden, in denen angeblich Mitarbeiter

verschiedener Firmen (Vodafone, Stadtwerke oder Kabel Deutschland) in

Husum und Mildstedt an den Haustüren von Mitbürgern geklingelt haben

und angaben, Kabelarbeiten durchführen zu müssen. Eine Nachfrage bei

den jeweiligen Firmen ergab, dass von diesen keine Mitarbeiter für

etwaige Arbeiten entsandt wurden. Vermutlich versuchen diese Betrüger

in die Wohnräume zu gelangen, um Wertsachen zu stehlen oder um sich

einen Überblick über Vermögensverhältnisse zu verschaffen. Bitte

warnen Sie Ihre Angehörigen, Nachbarn und Bekannte vor dieser

Betrugsmasche und rufen Sie im Falle einer solchen Begegnung umgehend

die Polizei über den Polizeiruf 110 an. Die Kriminalpolizei in Husum

hat die Ermittlungen übernommen und fragt: Wer kann Hinweise auf

Personen oder Fahrzeuge in diesem Zusammenhang abgeben? Zeugen und

Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04841-8300 zu

melden. Vielen Dank!









