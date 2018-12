Achtung, Achtung!! Aktuell wieder Betrugsmasche "Falsche Polizeibeamte"/Mehr als 20 Anrufe in einer Stunde!

von shz.de

04. Dezember 2018, 11:13 Uhr

Garding (ots) - Dienstag, 04.11.2018, 10.40 Uhr. Die

Polizeistation in Garding teilt mit, dass in der letzten Stunde mehr

als 20 Anrufe von Seniorinnen und Senioren eingegangen sind, die

erklärten, soeben angeblich von der Polizei in Garding angerufen

worden zu sein. Tatsächlich erschien im Display der Telefone eine

ähnliche Rufnummer wie die der richtigen Polizeistation. Angerufen

wurden nur ältere Menschen, deren Telefonnummern und Anschriften im

Telefonbuch verzeichnet sind. Der betrügerischen Anrufer erklärte den

Rentnerinnen und Rentnern, dass er in einem Einbruch ermitteln würde,

der in der Nachbarschaft stattgefunden habe. Er erkundigte sich dann,

in schlechtem Deutsch, nach Wertgegenständen und Bankvermögen.



Bitte seien Sie vorsichtig! Legen Sie den Hörer auf und rufen Sie

die richtige Polizei, auch gern über den Notruf 110 an. Informieren

Sie Nachbarn, Verwandte und Bekannte!



Wir bitten um Rundfunkdurchsage!









Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Flensburg

Norderhofenden 1

24937 Flensburg

Sandra Otte

Telefon: 0461 / 484 2010

E-Mail: pressestelle.flensburg@polizei.landsh.de



Original-Content von: Polizeidirektion Flensburg, übermittelt durch news aktuell