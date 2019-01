Achtjähriger setzt vorbildlichen Notruf ab

von shz.de

02. Januar 2019, 15:27 Uhr

Kiel (ots) - Kiel - Am Vormittag kam es im Zuständigkeitsbereich

der Integrierten Regionalleitstelle Mitte in Kiel zu einem Notfall.

Ein achtjähriger Junge wählte den Notruf und schilderte dem

Leitstellendisponenten, dass seine Mutter nicht erweckbar wäre. Der

alarmierte Rettungsdienst wurde vor Ort von dem Jungen eingewiesen

und dezidiert über den Gesundheitszustand seiner Mutter und nähere

Begleitumstände informiert. Während der gesamten Zeit vom Absetzen

des Notrufes bis zum Eintreffen des Notarztes behielt der Achtjährige

die Ruhe und kümmerte sich darüber hinaus um seine Schwester. Die

Ruhe und die Umsicht mit der der Junge agierte sind bemerkenswert und

vorbildlich. Die Feuerwehr Kiel sprach anerkennend eine Einladung in

die Leitstelle aus.









Medien-Rückfragen bitte an:



Feuerwehr Kiel

Lagedienstführer

Telefon: 0431 / 5905 - 0

Fax: 0431 / 5905 - 147



Original-Content von: Feuerwehr Kiel, übermittelt durch news aktuell