Abgetretene Außenspiegel-Polizei sucht Zeugen!

Harrislee (ots) - In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurden im

Steinkamp in Harrislee an mehreren Fahrzeugen die Außenspiegel

abgetreten. Eine betroffene Fahrzeughalterin bemerkte den Schaden am

Sonntagmorgen und verständigte die Polizei. Täterhinweise liegen

bisher nicht vor. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können,

werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0461-7070962 zu melden.









Original-Content von: Polizeidirektion Flensburg, übermittelt durch news aktuell

von shz.de

erstellt am 31.Jul.2017 | 11:33 Uhr