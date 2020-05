A7/Schuby: Motorrollerfahrer auf Autobahn unterwegs

Avatar_shz von shz.de

04. Mai 2020, 10:43 Uhr

A7/Schuby (ots) - Sonnabendnachmittag (02.05.20) fuhr ein Motorrollerfahrer ohne Helm in Schuby auf die Autobahn und fuhr in Richtung Süden. Verkehrsteilnehmer alarmierten die Polizei, die den Mann kurz vor Owschlag stoppen konnte. Der 35-Jährige hatte keine Fahrerlaubnis, der Roller keine Kennzeichen und keinen Versicherungsschutz. Der Mann war nach eigenen Angaben auf dem Weg nach Hamburg.



