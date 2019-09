A7 - Lürschau: 12 Kg Amphetamine bei Kontrolle sichergestellt

Avatar_shz von shz.de

23. September 2019, 14:13 Uhr

A7 - Lürschau (ots) - Am Freitagnachmittag (20.09.2019)

kontrollierten Beamte der Gemeinsamen Fahndungsgruppe Autobahn (GFA)

auf der A7 in Höhe Lürschau einen in Richtung Norden fahrenden BMW

und stellten eine größere Menge Drogen sicher.



Gegen 17:50 Uhr wurden der Wagen mit zwei Frauen im Alter von 24

und 33 Jahren und einem zweijährigen Mädchen angehalten. In einem

mitgeführten Reisekoffer entdeckten die Beamten rund 12 Kg

Amphetamine. Diese haben einen Marktwert von ca. 40.000 Euro.



Die beiden Frauen wurden vorläufig festgenommen. Nach den

polizeilichen Maßnahmen wurden sie mangels Haftgründen wieder

entlassen. Die Drogen wurden einbehalten und der BMW sichergestellt.



Die Ermittlungen gegen die aus dem Raum Mainz kommenden Frauen

dauern an.









