A7 Jagel/Schuby - Nach Überholvorgang geschnitten - Toyota verunfallt, Polizei sucht Zeugen

Avatar_shz von shz.de

04. Februar 2020, 09:03 Uhr

A7 Jagel/Schuby (ots) - Am Montagnachmittag (03.02.20), um 17.15 Uhr, befuhr ein

57-jähriger Hamburger mit seinem grauen Toyota die A7 in Fahrtrichtung Norden.

Zwischen den Anschlussstellen Jagel und Schuby überholte ihn ein silberfarbener

Pkw und scherte so dicht vor ihm ein, dass er nur durch eine Vollbremsung einen

Zusammenstoß verhindern konnte. Aufgrund dieser starken Bremsung kam der

Toyota-Fahrer nach rechts von der Fahrbahn ab und rutschte in die

Außenschutzplanken. Dort kam er dann zum Stehen. An dem Toyota entstand ein

hoher Sachschaden. Das Polizei-Autobahn- und Bezirksrevier Nord hat die

Ermittlungen dieser Verkehrsunfallflucht aufgenommen und bittet den

verursachenden Autofahrer und Unfallzeugen um Kontaktaufnahme unter der

Rufnummer 04621-94520.



