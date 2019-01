A7, Höhe Oeversee - Kurzfristige Vollsperrung in beide Fahrtrichtungen wegen Arbeiten an Oberleitung

von shz.de

17. Januar 2019, 07:53 Uhr

A7, Kilometer 12, Höhe OEversee (ots) - Heute (17.01.19), um 11

Uhr, wird die Autobahn A7 in beide Fahrtrichtungen voll gesperrt. Der

Verkehr wird durch mehrere Streifenwagen abgesichert und aufgestaut.

Die Arbeiten an den Starkstromleitungen (Oberleitungen) werden ca.

10-15 Minuten andauern.



