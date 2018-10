A7/Harrislee: zwei Unfälle auf der A7

von shz.de

05. Oktober 2018, 12:33 Uhr

A7 - Harrislee (ots) - Am Freitagmorgen (05.10.18) kam es auf der

A7 kurz vor dem Grenzübergang Ellund zu zwei Verkehrsunfällen, bei

denen drei Personen zum Teil schwer verletzt wurden.



Gegen 06:30 Uhr fuhr der Fahrer eines Mercedes Sprinters an einem

Stauende zwischen der Anschlussstelle Harrislee und dem Grenzübergang

Ellund auf einen Peugeot Boxer auf. Dieser wurde daraufhin auf einen

davor befindlichen Sattelzug geschoben. Die beiden Insassen des

Peugeot wurden schwer und der Fahrer des Sprinters leicht verletzt in

ein Krankenhaus eingeliefert. Die beiden Transporter mussten

abgeschleppt werden. Ab 07:30 Uhr konnte der Verkehr einspurig an der

Unfallstelle vorbeigeleitet werden. Da erhebliche Mengen an

Betriebsstoffen ausgelaufen waren, dauerte die Reinigung der Fahrbahn

mehrere Stunden an.



Gegen 08:05 Uhr ereignete sich ein weiterer Auffahrunfall am Ende

des aufgrund des vorangegangenen Unfalls entstandenen Staus. In Höhe

der Anschlussstelle Harrislee fuhr der Fahrer eines Lkw auf einen Pkw

auf und schob ihn gegen einen wartenden Sattelzug. Der Unfall verlief

jedoch glimpflich, verletzt wurde niemand. Der Pkw wurde

abgeschleppt.









