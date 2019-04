A7/Alt-Duvenstedt: Schwerer Verkehrsunfall auf der A7

von shz.de

11. April 2019, 16:53 Uhr

A7/Alt Duvenstedt (ots) - Donnerstagmittag (11.04.19) kam es auf

der A7 in Richtung Süden, kurz vor dem Rastplatz "Hüttener Berge", zu

einem schweren Auffahrunfall. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei

fuhr der 19-jährige Fahrer eines VW-Transporters gegen 13:25 Uhr

nahezu ungebremst auf einen vor ihm fahrenden LKW auf. Der Fahrer des

Transportes wurde dabei eingeklemmt und schwer verletzt. Er wurde in

ein Krankenhaus eingeliefert und ist mittlerweile außer Lebensgefahr.



Die Autobahn in Richtung Süden ist aktuell noch gesperrt, der

Verkehr wird an der Anschlussstelle Owschlag abgeleitet. Wir bitten

um Beachtung der aktuellen Verkehrsmeldungen.



Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauern an.









Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Flensburg

Norderhofenden 1

24937 Flensburg

Christian Kartheus

Telefon: 0461/484-2011

E-Mail: pressestelle.flensburg@polizei.landsh.de



Original-Content von: Polizeidirektion Flensburg, übermittelt durch news aktuell