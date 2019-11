A21, Kreuz Bargteheide bis Anschlussstelle Trappenkamp / Geisterfahrt über 40 Kilometer

Avatar_shz von shz.de

12. November 2019, 08:53 Uhr

Bad Segeberg (ots) - Gefährlich wurde es am Morgen des 10.11.2019 für Autofahrer

auf der A21. Grund dafür war ein 40-jähriger Autofahrer, welcher die A21

zwischen dem Kreuz Bargteheide und der Anschlussstelle Trappenkamp mit seinem VW

Passat entgegengesetzt der Fahrtrichtung befuhr.



Gegen 05.00 Uhr vertraute der Mann nach eigenen Angaben zu sehr auf sein

Navigationsgerät und fuhr am Kreuz Bargteheide auf die Südfahrbahn der A21 auf,

allerdings in nördliche Richtung fahrend.



Polizeibeamten der Autobahnpolizei aus Bad Segeberg gelang es schließlich, den

roten Passat zwischen den Anschlussstellen Daldorf und Trappenkamp anzuhalten.

Zu diesem Zeitpunkt gingen bereits mehrere Anrufe bei der Einsatzleitstelle ein.

Zu einem Unfall ist es dabei nicht gekommen.



Die Staatsanwaltschaft ordnete die Beschlagnahme des Führerscheines an. Auch den

Fahrzeugschlüssel nahm die Polizei in Verwahrung bis der Mann von einem

Bekannten auf der Polizeiwache abgeholt wurde.



Die Polizei bittet nun die Autofahrer, die dem roten Passat ausweichen mussten

um einen Zusammenstoß zu verhindern, sich bei dem Polizei- Autobahn- und

Bezirksrevier Bad Segeberg unter der Rufnummer 04551 / 884 3444 zu melden.







Polizeidirektion Bad Segeberg

- Pressestelle -

Dorfstr. 16-18

23795 Bad Segeberg



Michael Franke

Telefon: 04551 / 8842020

E-Mail: Michael.Franke@polizei.landsh.de



Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell