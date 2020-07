A 23 (Itzehoe-Nord) - Schwerer Verkehrsunfall

Avatar_shz von shz.de

21. Juli 2020, 15:03 Uhr

Bad Segeberg (ots) - Heute Vormittag (21.07.2020) ist es auf der Autobahn 23 zwischen den Anschlussstellen Itzehoe-Nord und Mitte zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen.



Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr gegen 10:30 Uhr ein 69-jähriger Motorradfahrer aus dem Kreis Rendsburg-Eckernförde die Autobahn in Richtung Süden.



Nach derzeitigen Ermittlungen stürzte der Fahrer der Yamaha aus bislang unbekannter Ursache am Ende des Beschleunigungsstreifens der Anschlussstelle Itzehoe Nord.



Rettungskräfte brachten den Verunfallten mit Verdacht auf schwere Verletzungen in ein Krankenhaus.



Beamte des Polizeireviers Itzehoe nahmen den Unfall auf.



Nach Abschluss der Aufräumarbeiten gaben die Polizisten die Fahrbahn gegen 11:27 Uhr wieder frei.



