A 23 (Elmshorn / Bokelrehm) - Zwei Unfälle auf A 23

Avatar_shz von shz.de

04. Mai 2020, 12:33 Uhr

Bad Segeberg (ots) - Bokelrehm - Vergangenen Freitag (01. Mai 2020) ist es auf der A 23 zwischen Schenefeld und Hanerau-Hademarschen zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem sich eine Person leichte Verletzungen zugezogen hat.



Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 21-Jähriger aus dem Kreis Dithmarschen gegen 17:22 Uhr den linken Fahrstreifen der Richtungsfahrbahn Norden. Die Fahrbahn war in diesem Bereich durch Hagelkörner bedeckt. Laut Zeugen geriet der Audi nach einer Bremsung ins Schleudern, kam nach rechts von der Fahrbahn ab, prallte gegen den Knick und überschlug sich in der Folge.



Das Unfallfahrzeug kam schließlich auf dem Dach auf der Fahrbahn zum Stillstand.



Der Fahrer zog sich leichte Verletzungen zu. Rettungskräfte brachte den 21-Jährigen vorsorglich in ein Krankenhaus.



Polizeibeamte sperrten die Richtungsfahrbahn mit Unterstützung des THW voll und nahmen den Unfall auf. Die Freiwillige Feuerwehr Schenefeld reinigte die Fahrbahn.



Elmshorn - Samstagabend (02.Mai 2020) ist es auf der A 23 zwischen den Anschlussstellen Elmshorn und Horst/Elmshorn zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen.



Nach bisherigen Erkenntnisse befuhr ein 21-Jähriger aus Itzehoe gegen 22:41 Uhr mit seinem VW die A 23 in Richtung Norden.



Aus bislang unbekannter Ursache geriet der Pkw ins Schleudern und prallte gegen die rechte Leitplanke.



Sowohl der 21-Jährige als auch seine Mitfahrer (20 und 21) zogen sich bei dem Unfall schwere Verletzungen zu.



Rettungskräfte brachten die Verletzten in umliegende Krankenhäuser.



Polizeibeamte nahmen den Unfall auf. Die Freiwillige Feuerwehr Elmshorn reinigte die Unfallstelle.



Die Beamten des Polizei-Autobahn und Bezirksreviers Elmshorn haben die Ermittlungen übernommen und suchen in diesem Zusammenhang Zeugen.



Hinweise nehmen die Beamten unter 04121-4092-10 entgegen.



Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Bad Segeberg - Pressestelle - Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg



Lars Brockmann Telefon: 04551-884-2022 Handy: 0151-11717416 E-Mail: pressestelle.badsegeberg@polizei.landsh.de



Weiteres Material: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/19027/4587108 OTS: Polizeidirektion Bad Segeberg



Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell