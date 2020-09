85-jähriger Vermisster wurde aufgefunden - Vielen Dank für die Mithilfe

Avatar_shz von shz.de

14. September 2020, 09:03 Uhr

Flensburg (ots) - Der seit Samstagabend (12.09.20) vermisste Erwin W. aus Flensburg wurde heute Morgen (14.09.20) in der Nerongsallee aufgefunden. Er war stark unterkühlt aber ansprechbar.



Umfangreiche Such- und Fahndungsmaßnahmen der Polizei, unter anderem mit Hilfe eines Hubschraubers mit Wärmebildkamera und Suchhunden waren ohne Erfolg verlaufen. Heute Morgen, um 08.00 Uhr, wurde der Vermisste in einem Garten in der Nerongsallee aufgefunden. Der Senior wurde durch die alarmierten Rettungskräfte erstversorgt und kam anschließend zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Sein Zustand ist kritisch.



Wir bedanken uns für die Mithilfe der Bevölkerung und der Medien und vor allem bei den zusätzlich eingesetzten Suchhundestaffeln.



