81-Jährige nach Angriff mit Kopfverletzung ins Krankenhaus/Polizei sucht Zeugen

13. September 2018, 15:13 Uhr

Kappeln (ots) - Am Sonntagnachmittag (09.09.18), gegen 15.15 Uhr,

spazierten zwei Rentnerinnen durch Kappeln-Ellenberg. Beim Überqueren

des Platzes zwischen der Sylter und der Kieler Straße wurde einer der

Damen plötzlich von hinten gegen den Kopf geschlagen. Durch diesen

Schlag stürzte die Rentnerin zu Boden und bekam einen Fußtritt durch

den weglaufenden Täter in den Rücken. Die 81- Jährige musste in einem

Krankenhaus stationär aufgenommen werden. Bei dem Täter soll es sich

um einen jungen Mann im Alter von 20-25 Jahren handeln. Er war

schwarz gekleidet und hatte dunkle Haare. Wer den Vorfall beobachtet

hat oder Angaben zu der Person machen kann, wird gebeten, sich mit

der Kappelner Polizei unter der Rufnummer 04642 - 9655901 in

Verbindung zu setzen.



Bereits im Juni und im August ist es zu zwei ähnlichen Fällen im

Stadtgebiet gekommen. In einem Fall wurde eine Rentnerin in der Nähe

des Rathauses und im anderen Fall ein Urlauber auf dem Großparkplatz

unvermittelt angegriffen. In beiden Fällen gibt es eine ähnliche

Täterbeschreibung.



Am frühen Mittwochmorgen (12.09.18) kam es in Kappeln-Ellenberg in

einem Kiosk zu einer Auseinandersetzung. Ein Kunde betrat gegen 7.00

Uhr den Verkaufsraum und geriet mit der Verkäuferin sofort in einen

Streit in dessen Verlauf er Beleidigungen aussprach und einen

Aschenbecher gegen eine Fensterscheibe warf. Er flüchtete zunächst

und kehrte rund 40 Minuten später zurück und spukte gegen die

Scheibe. Anschließend verschwand er wieder. Im Rahmen der Fahndung

konnte ein 25-Jähriger als Täter festgestellt werden, der einen

verwirrten Eindruck machte und deshalb von den Polizeibeamten an das

Gesundheitsamt des Kreises übergeben wurde. Inwieweit ein

Zusammenhang mit den anderen Taten besteht wird geprüft. Zeugen und

Hinweisgeber dieser Sachverhalte melden sich deshalb bitte ebenfalls

unter o.a. Rufnummer. Vielen Dank!









