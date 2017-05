54-jähriger Hanstedter wird vermisst

vergrößern 1 von 1 1 von 1

Hanstedt in der Nordheide



Seit dem Vormittag des 30.06.2017 wird der 54-jährige Oliver

Hendrik HENN aus Hanstedt in der Nordheide vermisst. Herr HENN ist

vermutlich mit einem silbernen VW Polo 6N, Baujahr 2001 (2-Türer,

Anhängerkupplung) mit dem Kennzeichen WL-OH 2903 unterwegs.



Herr Henn bedarf dringend ärztlicher Hilfe. Erste Suchmaßnahmen

der Polizei am gestrigen Tage an möglichen Anlaufstellen blieben

erfolglos.



Der Vermisste wird wie folgt beschrieben:



- ca 175 cm groß

- schlanke Statur

- kurze, dunkle Haare

- braune Augen

- evtl. 3 Tage-Bart

- Tattoos auf beiden Oberarmen

- vermutlich mit blauer Jeanshose, T-Shirt, dunkelblauen

Sportschuhe mit orangenen Streifen bekleidet



Die Polizei Winsen (Luhe) geht aufgrund ihrer Ermittlungen davon

aus, dass sich Herr Henn im norddeutschen Raum, möglicherweise auch

noch im Landkreis Harburg aufhält.



Hinweise zum Aufenthaltsort des Herrn Henn oder dessen Fahrzeug

bitte an die Polizei Winsen (Luhe), Telefon 04171 7960 oder jede

andere Polizeidienststelle.









