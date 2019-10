40 Jugendfeuerwehrmitglieder aus dem Kreis bekommen Jugendflamme-Auszeichnung / Helgoländer Jugendliche kommen dafür aufs Festland

Avatar_shz von shz.de

27. Oktober 2019, 18:09 Uhr

Am Samstag, den 26.10. wurden an der Feuerwehrtechnischen-Zentrale

in Tornesch-Ahrenlohe 40 Jugendflammen abgenommen, darunter auch von

4 Mitgliedern der Jugendfeuerwehr Helgoland, die dafür extra von der

Insel angereist kamen. Nicht nur der "seltene Besuch" der Insulaner

war besonders, sondern auch, dass von den 4 angetretenen Helgoländern

3 weiblich waren. Und das, obwohl normalerweise Frauen in den

Feuerwehren stark in der Unterzahl sind. Damit füllten die

Helgoländer spontan die männlich dominierte Jugendfeuerwehr aus

Kummerfeld auf, um zusammen einen Löschangriff nach Vorschrift

aufzubauen. Die Jugendlichen der 6 Feuerwehren mussten für die

Abnahme der Stufe 2 ihr feuerwehrtechnisches Wissen beweisen, sich

den Fragen der Bewerter stellen und einen Löschangriff aufbauen. Der

sportliche Teil wurde durch die Teilnahme am Pfingstzeltlager

abgedeckt. Um die Jugendflamme der Stufe 3 zu bekommen, mussten die

Jugendlichen zusätzlich vorher einen Erste-Hilfe-Kurs belegen, an

einem öffentlichkeitswirksamen Projekt arbeiten und dieses nun

präsentieren. Normalerweise kommen die Bewerber zu den

Jugendfeuerwehren zu Besuch, um die Jugendflamme abzunehmen, jedoch

entschied man sich dieses Jahr gegen die Hausbesuche und für eine

.









