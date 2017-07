3 Verletzte bei Wohnungsbrand in Kiel-Gaarden

Kiel (ots) - Um 00:40 wurde der Löschzug der Ostwache und Kräfte

des Rettungsdienstes zu einem Wohnungsbrand in der Johannesstraße

alarmiert, dort brannte es im 3. OG eines Mehrfamilienhauses. Bei

Eintreffen der Einsatzkräfte lag der Mieter der betroffenen Wohnung

mit schweren Brandverletzungen vor dem Haus und wurde nach einer

Erstversorgung in einer Kieler Klinik umgehend in eine Spezialklinik

nach Lübeck verlegt. 2 weitere Hausbewohner wurden wegen

Rauchgasvergiftungen behandelt und einer Klinik zugeführt. Eine

Person musste mittels Drehleiter aus dem 4. OG befreit werden, da der

Treppenraum verraucht war. Der Brand blieb auf einen Raum beschränkt

und war schnell unter Kontrolle. Der Einsatz war um 02:00 Uhr

beendet, es waren 27 Einsatzkräfte eingesetzt.









