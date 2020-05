20200526-3-Strande/ Kreis RD-ECK: Wohnmobil ausgebrannt

Avatar_shz von shz.de

26. Mai 2020, 15:43 Uhr

Strande (ots) - Ein Sachschaden von geschätzt 60.000 Euro entstand heute (26.05.2020, 12:35 Uhr) beim Brand eines Wohnmobils auf dem Großparkplatz in Strande, Am Deich. Spaziergänger hatten Rauch und offenes Feuer an dem abgestellten Fahrzeug festgestellt.



Einsatzkräften der freiwilligen Feuerwehren aus Strande und Dänischenhagen gelang es, Gasflaschen und einige wenige Habseligkeiten aus dem Wohnmobil zu bergen. Das Fahrzeug brannte vollständig aus. Weitere Fahrzeuge waren nicht betroffen, es kam zu keinen Verkehrsbehinderungen.



Die Polizei Altenholz geht nach Befragung des Eigentümers und von Zeugen von einem technischen Defekt als Brandursache aus.



