200914-2-Zeugen nach Verkehrsunfallflucht in Neumünster gesucht

Avatar_shz von shz.de

14. September 2020, 10:23 Uhr

Neumünster (ots) - Am 07.09.2020 zwischen 09.15 Uhr - 10.00 Uhr kam es zu einer Verkehrsunfallflucht auf dem Parkplatz von Famila im Haart. Bei dem geschädigten schwarzen Golf, dieser stand auf den hinteren kleineren Parkplätzen die an die Bewaldung grenzen, wurde die Stoßstange vorne links beschädigt, die linke Fahrzeugfront wurde verzogen und der vordere linke Scheinwerfer eingedrückt. Bei der Unfallaufnahme konnten die aufnehmenden Beamten mit einer Spurensicherungsfolie Farbpartikel des Verursacherfahrzeugs sichern, diese Spuren werden derzeit vom Verkehrsunfalldienst ausgewertet. Der Verkehrsunfalldienst Neumünster sucht jetzt nach Zeugen des Unfalls. Weiterhin wird auch der Verursacher gebeten, sich zu melden. Sachdienliche Hinweise bitte an den Verkehrsunfallermittlungsdienst Neumünster unter der Rufnummer 04321-9451330.



