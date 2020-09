200908-1-Dachstuhlbrand an der Brüder-Grimm-Schule in Kronshagen

Avatar_shz von shz.de

08. September 2020, 07:43 Uhr

Kronshagen (ots) - Aus bisher ungeklärter Ursache geriet am 07.09.2020 gegen 16.45 Uhr der Dachstuhl der Brüder-Grimm-Schule in Kronshagen in Brand. Die eingesetzten Polizeibeamten der Polizeizentralstation Kronshagen konnten am Einsatzort offene Flammen mit geringer Rauchentwicklung in einer Ausdehnung von 3X4 Meter erkennen. An dem Gebäude finden derzeit Bauarbeiten statt. Außer einer kleineren Gruppe, die sich noch in der Kita im Gebäude befand, waren keine weiteren Personen mehr im Gebäude. Ein Betreuer der Kita hatte den Rauchgeruch wahrgenommen und die Gruppe auf den Schulhof geführt, verletzt wurde niemand. Mittels einer Drehleiter wurde der Dachstuhlbrand von der Feuerwehr gelöscht. Zur Höhe des Sachschadens kann derzeit noch nichts gesagt werden. Während der Löscharbeiten wurde die Kopperpahler Allee voll gesperrt, der Verkehr wurde abgeleitet. Um 19.20 Uhr konnte die FFW Kronshagen abrücken.



