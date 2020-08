200831-1-Internistischer Notfall auf der BAB 7 Höhe Neumünster

Avatar_shz von shz.de

31. August 2020, 08:13 Uhr

Neumünster (ots) - Am 31.08.2020 gegen 05.00 Uhr kam es zu einem internistischen Notfall auf der BAB 7, Fahrtrichtung Norden, Höhe Neumünster Nord. Ein 69 jähriger Mann aus Lentföhrden war mit seinem LKW auf der A7 Richtung Norden unterwegs. In Höhe der Anschlussstelle Neumünster Nord verlor er aus bisher ungeklärten Umständen das Bewusstsein, konnte aber scheinbar kurz zuvor noch den LKW auf den Standstreifen lenken, so dass es zu keinem Unfall kam. Eingesetzte Funkstreifenwagen vom Polizeiautobahnrevier Neumünster stellten vor Ort fest, dass der 69 jährige Fahrer nicht ansprechbar war, er hatte das Bewusstsein verloren. Die Beamten leiteten sofort Reanimationsversuche ein, nachdem einen Rettungswagenbesatzung und ein angeforderter Rettungshubschrauber vor Ort waren, führten diese die Rettungsversuche fort. Die Reanimation verlief jedoch leider erfolglos, der 69 jähriger LKW Fahrer verstarb am Notfallort. Während der Rettungsmaßnahmen wurde die BAB A 7 zwischen 05.10 Uhr und 07.08 Uhr Richtung Norden voll gesperrt, danach waren der mittlere und der linke Fahrstreifen wieder befahrbar. Ab 07.35 Uhr waren alle drei Fahrstreifen wieder frei.



