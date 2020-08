200827-2-Raubüberfall auf Tankstelle, Loose

Avatar_shz von shz.de

27. August 2020, 15:43 Uhr

Loose/Kreis Rendsburg-Eckernförde (ots) - Loose/Kreis Rendsburg-Eckernförde/Am heutigen Tag um 12.45 Uhr wurde die Tankstelle an der B 203 in Loose überfallen. Nach der Tat flüchtete die Täterin mit einem schwarzen VW Golf ohne Kennzeichen in Richtung Kappeln. Die sofort eingeleitete Fahndung nach dem PKW und der Täterin blieb erfolglos. Die Täterin wird wie folgt beschrieben: 165 cm groß, schlank, dunkleres Haar mit blonden Spitzen. Sie trug einen schwarzen Kapuzenpullover und war ansonsten vollständig maskiert. Hinweise, die zur Aufklärung der Tat führen, nimmt die Polizei unter der Tel.: 04351/908110 oder 110 entgegen.



