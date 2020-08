200822-1-Vermisste Person, Borgdorf-Seedorf

Avatar_shz von shz.de

22. August 2020, 11:33 Uhr

Borgdorf-Seedor/Kreis Rendsburg-Eckernförde (ots) - Borgdorf-Seedor/Kreis Rendsburg-Eckernförde/Seit dem 21.08.20 gegen 13.00 Uhr wird die Frau Gisela Spies vermisst. Frau Spies wurde um 13.00 Uhr in Loop zuletzt gesehen. Sie dürfte mit einem silbergrauen Opel Meriva (Bj. 2017) mit dem amtlichen Kennzeichen RD - BQ 99 unterwegs sein. Frau Spies kann wie folgt beschrieben werden: 78 Jahre alt, westeuropäisch, schlank, krumm Rückenhaltung, schwerfälliger Gang, Schwierigkeiten mit der Sprache. Sie trägt eine schwarze Brille und hat rötliche Haare. Beim Antreffen der Person bitte umgehend die Polizei in Kiel unter Tel.: 0431/1603333 oder 110 kontaktieren.



