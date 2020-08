200809-3-Graffitis an Schule in Bordesholm

Avatar_shz von shz.de

09. August 2020, 10:33 Uhr

Bordesholm (ots) - Bordesholm/Am Morgen des 08.08.20 (07.00 Uhr) wurden diverse Farbschmierereien und Graffitis an der Hans-Brüggemann-Schule in Bordesholm festgestellt. Dabei wurden sowohl zahlreiche Türen und Fenster als auch die Wände vollgeschmiert. Des Weiteren wurde auch die neue Laufbahn am Sportplatz mit Farbe verunstaltet. Zu den Schmiere-reien und Graffitis gehören neben Beleidigungen gegen die Schulleitung auch Hakenkreuze. So ist beinahe das gesamte Schulgelände von den Schmierereien betroffen. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise, die zur Aufklärung dieser Straftaten führen, unter Tel.: 04322/96100.



Mit freundlichen Grüßen Michael Heinrich



Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Neumünster Pressestelle



Telefon: 04321-945 2222



Weiteres Material: http://presseportal.de/blaulicht/pm/47769/4674485 OTS: Polizeidirektion Neumünster



Original-Content von: Polizeidirektion Neumünster, übermittelt durch news aktuell