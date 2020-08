200807-4-Gesperrter Tunnel, Rendsburg

Avatar_shz von shz.de

17. August 2020, 15:52 Uhr

Rendsburg/NOK (ots) - Rendsburg/Am heutigen frühen Nachmittag (13.36 Uhr) verlor ein 38-Tonner einen Teil seiner Ladung. Der Mutterboden blockierte die Zufahrt in den Tunnel, so dass die Fahrtrichtung Süden vollgesperrt ist. Zurzeit finden Aufräumarbeiten statt, bei denen auch ein Radlader mit eingesetzt ist. Über die Dauer der Sperrung können noch keine Angaben gemacht werden. Verkehrsteilnehmer werden aufgefordert, den Bereich großräumig zu umfahren.



