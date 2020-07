200706-1-Ein Verletzter nach Verkehrsunfall in Neumünster

Avatar_shz von shz.de

06. Juli 2020, 08:23 Uhr

Neumünster (ots) - Am 05.07.2020 gegen 17.25 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich der Roonstraße / Hansaring, hierbei wurde ein 40 jähriger Seat Fahrer leicht verletzt. Ein 54 jähriger VW Passat Fahrer befuhr die Roonstraße aus Richtung Autobahn kommend in Richtung Innenstadt Neumünster. An der Kreuzung Roonstraße / Hansaring wollte der 54 jährige Neumünsteraner nach links in den Hansaring einbiegen und übersah hierbei den 40 jährigen Seat Fahrer, der aus Richtung Innenstadt kommend die Roonstraße stadtauswärts befuhr. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß, hierbei wurde der 40 jährige Neumünsteraner leicht am linken Arm verletzt. Er kam mit einem Rettungswagen ins FEK Neumünster. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit, sie mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden von ca. 8500 Euro.



