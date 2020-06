200629-4-Gesucht: Skoda Octavia

Avatar_shz von shz.de

29. Juni 2020, 15:13 Uhr

Neumünster (ots) - Neumünster/Am Freitag, 26.06.20, um 00.29 Uhr kam es in der Rosenstraße zu einem Verkehrsunfall mit Flucht. Ein dunkler PKW Skoda Octavia Kombi kam aus Richtung Gutenbergstraße und fuhr in der Rosenstraße auf eine parkende A-Klasse von Mercedes auf. Beide Fahrzeuge wurden durch den Aufprall stark beschädigt. Durch die Wucht des Aufpralls wurde die A-Klasse auf den vor ihr parkenden Audi geschoben, der dadurch ebenfalls beschädigt wurde. Anschließend entfernte sich der Skoda, mit Neumünsteraner Kennzeichen und herabhängender, auf dem Boden schleifender Stoßstange in Richtung Ilsahl. Die Schäden an den beiden PKW betragen ca. 4.500,--EUR. Die Polizei bittet Zeugen, die Angaben zu dem dunklen Skoda Octavia Kombi machen können, sich unter Tel.: 04321/945-1111 zu melden.



